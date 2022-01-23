Известный особняк XIX века в Казани подорожал на 20 миллионов

В Казани исторический особняк Сабитовой по улице Габдуллы Тукая, 86 подорожал на 20 миллионов рублей. Сейчас собственник здания готов продать помещение за 69 млн рублей.

Еще в начале января особняк оценивался в 49 млн рублей. Здание трехэтажное, фасад восстановили в соответствии со всеми требованиями Минкультуры РТ.

По словам автора объявления, в особняке может разместиться офис компании, гостиница или ресторан.

На этой неделе в Казани выставили на продажу старинный дом на ул. Право-Булачной, 19. Сейчас здании, построенном в XIX веке, расположены гостиница и кафе.

Татьяна Леухина