В России за сутки зарегистрировали 74 692 заражения коронавирусом — это новый антирекорд

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 74 692 случая заражения COVID-19. Это новый антирекорд. В общей сложности инфекцию подхватил 11 315 801 россиянин.

Всего выздоровели 10 099 937 человек, в том числе 28 197 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 657 человек. За все время пандемии от COVID-19 скончались 328 105 россиян.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведено 543 тысячи тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 251,6 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Диана Жиленкова