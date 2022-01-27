Казанцы в 2021 году стали обращаться к психологам на 107% чаще

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году количество обращений к психологам у жителей Казани выросло на 107%. Такие данные привели эксперты сервиса «Авито Услуги».

Одной из причин этого является возросшая популярность дистанционных онлайн-консультаций, когда помощь специалиста можно получить в любое подходящее для себя время. Они также сделали легче работу для самих психологических консультантов. От квалифицированных специалистов предложений за прошедший год в столице Татарстана стало на 46% больше.

Обычно спрос на психологов вырастает с конца декабря до середины января после новогодних каникул. Связано это с тем, что перед окончанием года люди закрывают проекты, покупают подарки, готовятся к праздникам и думают о планах на будущий год. Из-за этого цены на консультацию с психологом в начале января поднимаются. В Казани средняя цена за консультацию составляет от 1200 рублей в час.

Согласно другому исследованию сервиса «Авито Услуги», с начала января 2022 года спрос в Казани на домашние онлайн-тренировки вырос на 121%. Казанцы, набрав лишние килограммы после новогодних праздников, решили приводить себя в порядок. Средняя цена за одно занятие составляет тысячу рублей.

Дарья Акимова