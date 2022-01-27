В казанском аэропорту заявили, что ближайший рейс в Стамбул не отменяли

Фото: Максим Платонов (архив)

В международном аэропорту «Казань» заявили, что ближайший рейс из столицы Татарстана в Стамбул не отменяли. По расписанию он запланирован на пятницу, 28 января, на 8.00.

— Информация об отмене или изменении времени вылета данного рейса от авиакомпании не поступала, — сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин. По его словам, в казанском аэропорту не наблюдается скопления пассажиров, ожидающих вылета.

Накануне вечером, согласно данным онлайн-табло, в международном аэропорту «Казань» отменили прилет и вылет двух рейсов из Стамбула. Еще один рейс задержали до 9.30.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, работу аэропорта в Стамбуле парализовал сильный снегопад. Десятки туристов застряли в воздушной гавани. Среди них оказался и корреспондент «Реального времени». Он подробно рассказал, как Турция переживает небывалые снегопады. Все подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Демина