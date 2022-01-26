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В казанском аэропорту отменили и задержали рейсы из Стамбула и обратно

22:20, 26.01.2022
В казанском аэропорту отменили и задержали рейсы из Стамбула и обратно
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Международном аэропорту «Казань» отменили прилет и вылет двух рейсов из Стамбула. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Так, отменен прилет рейса из Стамбула в 1:10. Также не будет совершаться рейс из Казани в Турцию в 2:05.

Еще один рейс из Стамбула задержали до 9:30. Рейс из Казани в Турцию задержали до 10:25 27 января.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Работу аэропорта в Стамбуле парализовал сильный снегопад. Десятки туристов застряли в воздушной гавани. Среди них оказался и корреспондент «Реального времени». Он подробно рассказал, как Турция переживает небывалые снегопады. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
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