Ракетный корабль «Татарстан» отправили на Астраханский завод для ремонта и модернизации

Ракетный корабль Каспийской флотилии «Татарстан» заведен в док Астраханского судоремонтного завода: корабль проекта 11661 будет отремонтирован и модернизирован, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судоремонтной отрасли.



«Татарстан» впервые в зимних условиях завели в док Астраханского судоремонтного завода. Ранее такие операции проводились только летом.

«Татарстан» — сторожевой корабль проекта 11661 (шифр «Гепард»), вошедший в боевой состав Военно-морского флота России в 2003 году. Был построен на Зеленодольском заводе, на одно время стал флагманским кораблем Каспийской флотилии. Корабль предназначен для выполнения комплекса задач, включая поиск и борьбу с подводными, надводными и воздушными целями, несение дозорной службы и др. Главное ударное оружие корабля «Татарстан» — ракетный комплекс «Уран» с крылатыми ракетами Х-35 и дальностью стрельбы до 260 км.

Маргарита Головатенко