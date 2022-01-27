С начала года в Татарстане произошло почти 230 пожаров

Фото: Максим Платонов

С начала 2022 года в Татарстане произошло 229 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, во время происшествий пожарные спасли 13 человек. Погибли 12 человек, еще 12 пострадали.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад в поселке Березовка Бугульминского района произошел пожар в многоквартирном доме. Сотрудники пожарной охраны зашли в задымленную квартиру и при помощи маски спасаемого капюшонного типа от ДАСВ спасли мужчину.

Также на прошлой неделе в одном из домов Зеленодольска произошел пожар. В задымленной квартире пожарные обнаружили мужчину с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшего госпитализировали.



Диана Жиленкова