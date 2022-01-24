На пожаре в квартире в Бугульминском районе спасли мужчину
В поселке Березовка Бугульминского района произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сотрудники пожарной охраны зашли в задымленную квартиру и при помощи маски спасаемого капюшонного типа от ДАСВ спасли мужчину. Площадь горения составила 1 кв. метр, загорелся пол на кухне. Причина пожара устанавливается.
В минувшие выходные в одном из домов Зеленодольска произошел пожар. Прибывшие спасатели проникли в задымленную квартиру, где обнаружили мужчину с признаками отравления продуктами горения.
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