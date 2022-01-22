Ночью в одном из домов Зеленодольска загорелась квартира
Минувшей ночью в одном из домов Зеленодольска произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
До прибытия пожарных 16 жильцов самостоятельно эвакуировались. Прибывшие спасатели проникли в задымленную квартиру, где обнаружили мужчину с признаками отравления продуктами горения. Пожарные вынесли его и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.
Горение было ликвидировано на площади 1 кв. м. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.
Недавно в Кировском районе Казани на улице Дренажной произошел пожар, в результате которого погиб человек. Так, загорелись вещи и мебель в комнате на первом этаже жилого дома.
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