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Ночью в одном из домов Зеленодольска загорелась квартира

13:08, 22.01.2022
Ночью в одном из домов Зеленодольска загорелась квартира
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Минувшей ночью в одном из домов Зеленодольска произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

До прибытия пожарных 16 жильцов самостоятельно эвакуировались. Прибывшие спасатели проникли в задымленную квартиру, где обнаружили мужчину с признаками отравления продуктами горения. Пожарные вынесли его и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Горение было ликвидировано на площади 1 кв. м. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

Недавно в Кировском районе Казани на улице Дренажной произошел пожар, в результате которого погиб человек. Так, загорелись вещи и мебель в комнате на первом этаже жилого дома.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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