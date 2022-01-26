Жители Камских Полян жалуются на стаи бродячих собак — видео

Жители поселка Камские Поляны жалуются на стаи бродячих собак. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам жителей, собаки уже начали нападать на людей. Жители просят помощи у местных властей. Против радикальных мер выступают зоозащитники. Они считают, что в поселке необходимо построить приют.

С начала 2022 года на горячую линию по отлову безнадзорных собак от жителей Казани поступило около 350 заявок. Всех отловленных собак вакцинируют от разных заболеваний, стерилизуют, обрабатывают от паразитов, потом выпускают на прежнее место обитания.

Недавно в Забайкалье стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. После этого случая председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев нападения бродячих собак на людей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что за нападение животных на людей необходимо ввести ответственность для чиновников.



Татьяна Леухина