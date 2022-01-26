В прошлом году Татарстан принял 3,3 млн туристов

Фото: Максим Платонов

В Татарстан в прошлом году прибыли 3,3 млн туристов. Это на 8% меньше, чем в допандемийном 2019-м году. Об этом заявил на итоговой коллегии Госкомитета республики по туризму председатель комитета Сергей Иванов.

При этом объем оказанных услуг в сфере туризма республики с учетом смежных отраслей (это все расходы туристов на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения) в 2021 году прогнозируется на уровне 33,1 млрд рублей. Это на 16,1% больше, чем в 2019 году, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Казань попала на 4-е место в рейтинге самых привлекательных для гостиничного бизнеса городов России. Список составляла компания Cushman & Wakefield.



На прошлой неделе в мэрии Казани сообщили, что в прошлом году столицу республики посетили 3 млн туристов. Чаще всего в город приезжали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Чебоксар, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.



Татьяна Леухина