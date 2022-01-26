«Татнефть» прекратила полномочия гендиректора принадлежащего ей крупнейшего в России производителя ПЭТФ

ПАО «Татнефть» приняло решение прекратить полномочия генерального директора принадлежащей ей ГК «Экопэт» Александра Аникеева. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



В своем письме Аникеев рассказал, что за последние шесть лет «Экопэт» удалось занять лидирующие позиции на рынке, в частности занять первое место в России по производительности. Кроме того, калининградская компания смогла перевыполнить более чем в два раза свои финансовые показатели.

Аникеев возглавлял «Экопэт» последние шесть лет. Причины, по которым «Татнефть» решила заменить его, не указаны.

Имя нового гендиректора не указано, его представят в ближайшее время. Как сообщает «Интерфакс», его планируется объявить уже 31 января. Нового руководителя компании выбрали из числа опытных специалистов нефтехимической отрасли. При этом учитывались поставленные перед «Татнефтью» задачи по развитию высокотехнологичного производства в рамках нефтегазохимической стратегии компании.

«Татнефть» приобрела крупнейшее предприятие по производству и реализации ПЭТФ в России и Восточной Европе в 2021 году — в июне ей удалось выиграть торги. «Экопэт» продал банк «Траст».



За 6,45 млрд рублей единым лотом «Татнефть» купила доли и акции компаний, входящих в группу — 100% АО «Экопэт» (производственный комплекс), 100% ООО «ТД «Экополимеры» (торговый дом), 100% промышленного парка ООО «БалтТехПром» и права требования к этим компаниям. Начальная цена торгов составляла 3,75 млрд рублей.

