В Казани выявили повышенную концентрацию фенола и диоксида азота в воздухе

Фото: Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола и диоксида азота. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ.

Повышенный уровень диоксида азота выявил пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7, расположенный по ул. Декабристов, 183. Концентрация загрязняющего вещества составила 0,295 мг/куб.метр при допустимом значении в 0,2 мг/куб.метр.

Превышение предельно допустимой концентрации фенола зарегистрировали сразу в двух районах Казани. Так, ПНЗ №8 (санаторий «Казанский») зафиксировал загрязняющее вещество на уровне 0,013 мг/куб.метр при ПДК в 0,01 мг/куб.метр.



ПНЗ №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2 зарегистрировал предельно допустимую концентрацию фенола. Она составила 0,01 мг/куб.метр.

Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 25 января по 07.00 26 января.



На этой неделе в воздухе Казани зарегистрировали и превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. По данным ПНЗ №7, она составила 0,083 мг/куб. метр при предельно допустимом значении в 0,05 мг/куб. метр.



Татьяна Демина