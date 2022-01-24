В Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
В воздухе Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ.
Повышенный уровень загрязняющего вещества зафиксировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7, расположенный по ул. Декабристов, 183. Концентрация формальдегида составила 0,083 мг/куб. метр при предельно допустимом значении в 0,05 мг/куб. метр.
Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 21 января по 07.00 24 января.
На прошлой неделе ПНЗ №7 зарегистрировал превышение формальдегида на уровне 0,07 мг/куб. метр. Кроме того, выявили повышенную концентрацию фенола.
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