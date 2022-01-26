В Советском районе Казани демонтируют мемориальный комплекс — его восстановят в 2024 году

Фото: мэрия Казани

В Советском районе Казани демонтируют мемориальный комплекс. Это связано со строительством, которое ведется рядом с ним.

— Элементы зоны, чтобы их не повредили, отправляются на временное хранение в Татвоенкомат (сборный пункт), ответственный за их содержание, — сообщили в мэрии Казани.

Мемориальный комплекс обещают восстановить в 2024 году после завершения строительства, которым занимается «Унистрой». Он расположится вблизи своего прежнего места нахождения на территории жилого комплекса «Арт Сити».



В ноябре казанцы обеспокоились пропажей части букв в надписи «Комсомолец», которая располагается на входной группе парка. Однако выяснилось, что вандалы к этому не причастны и элементы демонтировали для ремонта.



Татьяна Демина