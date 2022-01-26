В Татарстане инвестиции операторов мобильной связи в 2022 году составят 4 млрд рублей

Инвестиции операторов мобильной связи в Татарстане составят порядка 4 млрд рублей в 2022 году, сообщил сегодня министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.



Для обеспечения качественной сотовой связи в республике планируется построить 350 новых базовых станций, еще 750 станций хотят модернизировать.

«Ростелеком» построит сотовые базовые станции 4G в 61 населенном пункте за счет средств республиканского бюджета. На сегодняшний день общее количество малочисленных сел без мобильного интернета 4G составляет 641.

В прошлом году на развитие услуг связи затратили сумму, аналогичную озвученной.

2022 год в Татарстане объявлен президентом республики Рустамом Миннихановым Годом цифровизации. На этот год подготовлено более 130 проектов. Цифровые технологии затронут почти каждую сферу жизни четырехмиллионного населения Татарстана.

Помимо прочего, за счет спецпрограммы «Таттелекома» в этом году более 100 тысяч домохозяйств различных сел получат доступ в интернет по оптоволокну. Сотовые операторы намерены улучшить связь и на протяжении трассы М-7, здесь есть участки, где недоступным бывает не только мобильный интернет, но даже телефонная связь. На территории Казанского кремля в этом году может появиться интернет 5G-формата.

Подробнее о том, что ждет регион, какие проекты будут внедрены и какова их цель, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко