Ночью на уборку снега в Казани выйдет 421 единица техники и 65 дорожных рабочих

В Казани сегодня ночью на уборку улиц вышли 65 дорожных рабочих и 421 единица специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег будут вывозить со следующих участков улиц: Адоратского, Амирхана, Декабристов, Жуковского, Ильича, Исаева, Карагандинской, Короленко, Кулахметова, Мусина, Петербургской, Побежимова, Сафиуллина, Социалистической, Сыртлановой, Чернышевского, Чехова, Чкалова, Чуйкова, Сибгата Хакима и других участков улиц.

Фото: kzn.ru

Казанцев просят не оставлять автомобиль вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

В понедельник мэр Челнов Наиль Магдеев пригрозил эвакуировать автомобили, которые мешают уборке дорог и дворов от снега. Эта проблема чаще всего встречается в межквартальных проездах и дворах.



Татьяна Леухина