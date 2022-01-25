Турчак: Татарстан — лидер по цифровизации всех отраслей экономики и госуправления
Татарстан — лидер цифровизации всех отраслей экономики и государственного управления, поэтому Центр развития цифровых компетенций «Единой России» расположился в Казани. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак во время рабочей поездки в столицу Татарстана.
Федеральный центр развития цифровых компетенций «Единой России» работает в республике с середины 2021 года. Его основная цель — методическая и аналитическая поддержка цифровых продуктов партии, образовательная, научно-методическая деятельность по формированию и развитию цифровых компетенций сотрудников региональных и местных исполкомов партии, передает ТАСС.
Сегодня спикера Госсовета Татарстана вновь переизбрали секретарем политсовета территориального регионального отделения «Единой России». Его кандидатуру поддержал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
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