Минниханов: Татарстан заинтересован в наращивании поставок машиностроительной продукции в Пермский край

Татарстан заинтересован в наращивании поставок машиностроительной продукции КАМАЗа, «Форд-Транзита», спецтехники в Пермский край. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на встрече с губернатором — председателем правительства Пермского края Дмитрием Махониным.

Пермский край — это мощнейший регион России с огромным потенциалом. Сейчас товарооборот между регионами находится на уровне 15 млрд рублей. Татарстан поставляет в Пермский край грузовые автомобили, спецтехнику и автобусы, тракторы и экскаваторы, шины, дизельное топливо, химическую продукцию, стекло, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование и др.

Фото: tatarstan.ru

Пермский край поставляет в Татарстан нефтепродукты, калийные удобрения, цемент, химическую продукцию, товары народного потребления.



Минниханов в ходе встречи предложил организовать обмен опытом в части создания инфраструктуры поддержки бизнеса, в области цифровизации, использования электронных площадок, развития комфортной городской среды и обращения с ТКО, сообщает пресс-служба президента РТ.

Глава республики напомнил, что сейчас в вузах Татарстана обучаются 750 студентов из Пермского края. Он призвал развивать взаимодействие в сфере экологии, здравоохранении, туризме, продолжать культурный обмен.

На прошлой неделе стало известно, что татарстанский подрядчик построит в Перми краевую музыкальную школу. Компания предложила выполнить работы за 1,84 млрд рублей.



Татьяна Леухина