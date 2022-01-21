Подрядчик из Татарстана построит краевую музыкальную школу в Перми за 1,8 млрд рублей

В Перми появится краевая музыкальная школа, победителем в конкурсе на строительство признан татарстанский подрядчик ООО «Фортэкс», сообщает «Интерфакс».



Всего на участие в конкурсе заявки поступили от «Фортэкс» и двух пермских ООО «Парма» и АО «Корпорация развития Пермского края». Все компании допустили к участию в конкурсе.

Начальная цена контракта была на уровне 1,9 млрд рублей, а татарстанский подрядчик предложил выполнить работы за 1,84 млрд рублей. У подрядчика оказалось больше контрактов на строительство крупных социальных объектов. Сейчас компания возводит стационар Пермской краевой психиатрической больницы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на базе художественного училища имени Фешина в этом году откроется школа креативных индустрий. Это будет новое пространство для подростков от 12 до 17 лет, направленное на развитие их творческих способностей и активацию личностных ресурсов. Ожидается, что новое пространство сможет поспособствовать развитию у подростков дизайн-мышления.

Маргарита Головатенко