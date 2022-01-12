В Казани отловили 4,3 тысячи бездомных собак в 2021 году

С улиц Казани в 2021 году отловили 4,3 тысячи собак, из них 3,5 тысячи выпустили на прежние места обитания после вакцинации и стерилизации, сообщает мэрия города.



Многих животных отловили после сообщений казанцев, которые замечали собак на улицах и сообщали об этом на горячую линию. Только с 1 по 9 января по телефону поступило 98 звонков, по которым сформировали 65 заявок. Количество заявок получилось меньше, чем количество звонков из-за того, что многие звонки дублируются. К тому же часть дозвонившихся не сообщала о местах обитания бездомных животных.

В новогодние праздники не было зафиксировано экстренных случаев для немедленного выезда, заявки отрабатывались в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru

В январе стало известно, что жители поселка Осиново написали коллективную жалобу из-за стаи бродячих собак. При этом не все жители Осиново придерживаются одной позиции в решении проблемы безнадзорных животных. Некоторые уверены, что собаки могут проявить агрессию, только если их спровоцируют.

Маргарита Головатенко