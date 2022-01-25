В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс спецназа, подготовленного британцами

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили о прибытии в Донбасс групп спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших подготовку у британских инструкторов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко.

По его словам, прибытие пяти групп зафиксировали в районе населенного пункта Лисичанск. Лещенко считает, что их цель — проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры. Одна из них может пройти на западной фильтровальной станции, обеспечивающей питьевой водой часть территории республики.

Ранее в ЛНР сообщали, что обстановка в Донбассе похожа на предвоенную. А в МИД России заявили, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не исключают возможной провокации со стороны Украины в Донбассе. Российские власти считают, что там готовятся к наступательным действиям. По словам Пескова, угроза провокаций очень высока.

Дарья Акимова