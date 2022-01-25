В Нижнекамске в одном из подвалов нашли тело пропавшего без вести мужчины

В Нижнекамске в субботу, 22 января, в подвальном помещении на пр. Строителей, д. 17 сотрудники ЖКХ обнаружили труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Полицейские установили личность по отпечаткам пальцев. Им оказался мужчина 1954 года рождения, находившийся в розыске как без вести пропавший. В сентябре прошлого года с заявлением о его пропаже обратился брат.

Причину смерти определят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре прошлого года у Кремлевской набережной в Казани обнаружили труп женщины. Тело погибшей вытащили на берег. Рядом в воде была сумка, в которой находились личные вещи.

Маргарита Головатенко