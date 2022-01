Трек казанского музыканта Мити Бурмистрова попал в сериал Netflix

Фото: предоставлено музыкантом (архив)

Трек казанского музыканта Мити Бурмистрова попал в сериал стриминговой платформы Netflix. Сериал называется «Дорогие белые» и повествует о четырех чернокожих студентах в одном из американских колледжей.



Песня, попавшая в сериал, — 1 Life Is Not Enough. Она набрала на Spotify почти 11 тысяч прослушиваний. Как рассказал Бурмистров, песня о том, что целой жизни не хватит, чтобы понять, зачем герой тратит время на то, что не приносит ему радости.

Музыкант поделился, что записал эту песню пять лет назад в ауле рядом с Азнакаево. При сведении трека использовались звуки курая из лыжной палки, деревенской гармони, лай собаки и вокал бабушек из села Париж.

Митя Бурмистров — продюсер и автор песен из Казани, один из самых популярных битбоксеров Европы. Его youtube-канал первым из каналов российских музыкантов достиг отметки в 50 миллионов просмотров. На счету Мити участие в американской международной программе OneBeat, Red Bull Music Award Bass Camp, выступление с симфоническим оркестром La Primavera и с мультиинструменталистом Yoav, а также многочисленные гастрольные туры по Европе.



В марте 2020 года Бурмистров дал интервью «Реальному времени».

Маргарита Головатенко