В Татарстане в 2022—2024 годах проведут природоохранных мероприятий на 13,2 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

На 2022—2024 годы в Татарстане планируется провести 64 природоохранных мероприятия на 13,2 млрд рублей, 10 млрд из которых — средства федерального бюджета.



С 2019 по 2021 годы в республике провели природоохранных мероприятий на сумму более 9,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделялось 6,6 млрд.

В 2021-м Татарстан поучаствовал в четырех федеральных проектах национального проекта «Экология» — «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов». В 2022 году республика будет участвовать в проекте «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности ГТС на территории России».

В Татарстане реализуются мероприятия по госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов» — с 2019 года провели 41 мероприятие на общую сумму более 1,3 млрд рублей. На 2022—2024 годы запланированы еще 15 мероприятий на общую сумму в 606,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 388,2 млн рублей.

По госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» за счет средств республики реализовали 69 водоохранных мероприятий почти на 955 млн рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

Министр экологии Татарстана в конце декабря подвел итоги 2021 года и рассказал, как будет проходить рекультивация иловых полей казанских очистных сооружений. Тогда стало известно, что в 2022 году Татарстан вместе с федеральным центром потратят больше 5 млрд рублей на проект «Оздоровление Волги», львиная доля от этой суммы уйдет на рекультивацию иловых полей казанских очистных сооружений. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко