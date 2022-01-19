В соцсетях пожаловались на огромные очереди на прием к терапевту в поликлинике в Советском районе Казани

В поликлинике № 8 в Советском районе Казани образовываются очереди на прием к терапевту. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По словам автора поста, в больнице принимает один терапевт. В комментариях под постом пользователи также пожаловались на большие очереди на прием к врачу в поликлинике.

Фото: instagram.com/vkazani.poimut

В октябре прошлого года в соцсетях появилось фото, где пациенты поликлиники №4 в Набережных Челнах ожидают своей очереди на улице. В Минздраве РТ тогда сообщали, что это разделение потоков пациентов. Из-за большого наплыва часть из них добровольно отправили дожидаться очереди на свежем воздухе. Людей с признаками простуды и вирусных заболеваний принимают в отдельном кабинете, так снижается риск заражения.



Татьяна Леухина