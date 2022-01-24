Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве объекта ООО «Евростиль» в Татарстане

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявило нарушение обязательных требований при строительстве и реконструкции административного здания с изолятором временного содержания отдела МВД России в Заинском районе Татарстана. Осуществляло стройку ООО «Евростиль». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка проходила в декабре 2021 года. В результате нее были обнаружены нарушения проектных решений, предусмотренных в проектной документации объекта капитального строительства, требований пожарной безопасности на строительной площадке и использование строительных материалов, не предусмотренных проектной документацией.

В результате проверки был составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении ООО «Евростиль» возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ.

В ноябре 2021 года Приволжское управление Ростехнадзора выявило 48 нарушений обязательных требований при строительстве второй ветки метро в Казани. В ходе проверки оказалось, что строительно-монтажные работы проходят с нарушением требований проектной документации, на объекте строительства не обеспечивается выполнение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. Был составлен акт, протокол об административном правонарушении и выдано предписание.



Дарья Акимова