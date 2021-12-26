Марат Хуснуллин уверен, что трассу М-12 построят вовремя

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что трасса М-12 Москва-Казань будет построена вовремя. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Хуснуллин рассказал, что каждую неделю он ведет мониторинг строительства и с помощью аэрофотосъемки отслеживает участки. По словам чиновника, основной объем работ будет выполнен за три года, если не произойдет ничего чрезвычайного.

Он отметил, что, когда президент России Владимир Путин увидел темпы строительства, то предложил продлить дорогу до Екатеринбурга. Хуснуллин предположил, что трассу получится продлить до Тюмени и Челябинска.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее в госкомпании «Автодор» рассказали о сложностях при строительстве дороги М-12. Есть проблемы с рабочей силой и спецтехникой, заказываемой у КАМАЗа, из-за высокого спроса на машины.

Дарья Акимова