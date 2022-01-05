Хуснуллин сообщил о старте работ на четвертом и шестом этапах строительства М-12

В новогодние праздники не останавливается строительство важных для страны объектов, сообщил в Instagram вице-премьер России Марат Хуснуллин.



Так, 1 и 2 января стартовали работы на четвертом и шестом этапах М-12 во Владимирской и Нижегородской областях, а еще в республике Чувашия.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Хуснуллин выразил уверенность, что трасса М-12 Москва —Казань будет построена вовремя. В конце декабря стало известно, что стоимость строящейся автотрассы от Москвы до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей.

Маргарита Головатенко