Исследование: в новогодние праздники траты казанцев возросли на 68%

Фото: Максим Платонов

В период новогодних праздников затраты жителей Казани возросли на 68% в сравнении с обычными расходами. Таковы результаты совместного исследования сервиса «Авито.Работа» и GigAnt.

Чтобы восполнить убытки, казанцы предпочитают экономить (24%), откладывать крупные покупки (35%), а также брать подработку или дополнительную нагрузку на текущем месте работы (23% и 13%).

Фото: Максим Платонов

Больше всего жители столицы РТ тратились на подарки родным и близким, а также на досуг и развлечения в праздничные дни.

Недавно 50% жителей Татарстана признались, что им не хватило новогодних каникул, чтобы отдохнуть от работы. Чаще всего о более продолжительных выходных мечтают представители науки и образования (60%) и специалисты по управлению персоналом (58%).

Диана Жиленкова