В Казани зарплаты снегоуборщиков подняли до 60 тысяч рублей

В Казани повысили зарплаты водителей и машинистов-погрузчиков, убирающих снег с городских улиц. Зарплата сотрудника в «Горводзеленхозе» в 2022 году в среднем составит 55-60 тысяч рублей — ее повысили на 28%, сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на «деловом понедельнике» в мэрии города.



Ожидается, что увеличение зарплат рабочих позволит активизировать работу персонала. Особенно это актуально в нынешнем зимнем сезоне — столица Татарстана столкнулась с двухмесячной нормой снега в январе. Поэтому руководство города особенно сосредоточено на поддержании чистоты улиц.

«Это уже не те деньги, на которые мы не могли найти рабочих. Поэтому я прошу муниципальные предприятия активизировать работу по привлечению рабочей силы», — сказал Рустем Гафаров и выразил надежду на то, что в снежные месяцы рабочие смогут получать еще больше.

Фото: realnoevremya.ru

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов ранее отмечал, что одна из основных проблем с уборкой снега — низкая зарплата дворников и нехватка рабочей силы.

Маргарита Головатенко