Минстрой РТ: «Основной бич уборки дворов от снега — низкая зарплата дворников и их отсутствие»

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня на брифинге в Кабмине РТ, посвященному готовности коммунальных и дорожных служб в период новогодних каникул, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов отметил две главные проблемы с вывозом снега. Это — «запаркованность» дворов машинами и кадровый вопрос.

— Больше проблем с уборкой дворов от мусора и снега — «запаркованность» машинами. Здесь лежит коллективная ответственность. Когда планируется уборка по вывозу снегу — оповещаем населения. Где жители организованы — получается. Но не везде. Но у уборки дворов — основной бич: [низкая] зарплата и отсутствие дворников. Задача управляющих компаний сегодня — набрать необходимое число людей, чтобы обеспечить уборку дворов, — заявил он.

Фото: Дмитрий Резнов

Еще одна проблема — шлагбаумы, которые повадились ставить по требованиям жителей организации в некоторых домах. Саму легальность установку шлагбаума власти постоянно проверяют, и при установке, заверил чиновник, сразу же решается вопрос со схемой доступа во дворы эксплуатирующих организаций: машин по вывозу отходов или снега, и карет скорой помощи.

— Главное, чтобы серьезных снегопадов не было, — выразил надежду замминистра строительства и ЖКХ Татарстана.