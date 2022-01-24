Группа Сбер приняла участие в итоговой коллегии Министерства спорта и физической культуры Республики Татарстан

Группа Сбер приняла участие в итоговой коллегии Министерства спорта и физической культуры Республики Татарстан



На ежегодном мероприятии, объединяющем представителей спортивного сообщества региона, компания Сбер Интегро (входящая в группу Сбер) представила новый сервис цифровизации спортивных объектов «Живу спортом».



По традиции, коллегия сопровождалась выставкой, на которой яркие представители спортивной индустрии демонстрировали свои продукты и презентовали инновационные подходы в развитии спорта в республике.

Управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев рассказал участникам коллегии о новом сервисе цифровизации спортивных объектов «Живу спортом» и о тенденциях развития цифровых сервисов.

Внедрение сервиса «Живу спортом» позволит оцифровать все операционные процессы внутри спортивной организации и предоставит гражданам удобный онлайн-сервис по поиску и приобретению спортивных услуг. Подключенные к сервису спортивные объекты формируют расписание, осуществляют продажу услуг через кассу или мобильное приложение, контролируют доступ, получают всю аналитику по бюджетной и внебюджетной деятельности.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

— В мобильном приложении «Живу спортом» граждане могут найти и подобрать для себя спортивную услугу в зависимости от удаленности спортивного объекта, вида спорта, стоимости, времени проведения тренировки и прочих параметров. Пользователи могут сразу оплатить спортивную услугу в приложении, в нем же хранятся все билеты и абонементы.



Андрей Новиков, исполнительный директор ПАО «Сбербанк» — лидер продукта «Живу спортом»:

— «Живу спортом» сейчас на стадии пилота, но мы быстро набираем обороты по функциональности и пользователям и скоро будем доступны для массового подключения во всех регионах России. Сервис «Живу спортом» работает по подписочной модели для спортивных объектов и бесплатен для граждан.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»