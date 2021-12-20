Мониторинг окружающей среды на Самосыровской свалке обойдется Казани в 655 тысяч рублей

На мониторинг окружающей среды на Самосыровской свалке на Мамадышском тракте в Казани из муниципального бюджета потратят 655 тысяч рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Подрядчик должен оказать услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц с 15 января по 20 декабря 2022 года.

Необходимо проводить наблюдения за состоянием окружающей среды и происходящими в ней физическими и химическими процессами. Подрядчик будет определять уровень химического загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов, а еще уровня радиоактивного загрязнения почв.

Также подрядчик будет ответственен за сбор, обработку, хранение, предоставление и распространение информации, полученной в результате проведения наблюдений.

Заказчиком выступает МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства ИК МО Казани». Окончание подачи заявок — 28 декабря. Аукцион проведут на следующий день.

Фото: Максим Платонов

На начавшуюся рекультивацию мусорного полигона в Самосырово предусмотрели свыше 875 млн рублей. Все соответствующие экспертизы завершились. Через два года на месте свалки могут появиться два зеленых холма и электростанция, работающая на газе, полученном от разлагающихся отходов.

Маргарита Головатенко