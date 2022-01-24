За сутки в Казани произошло 186 ДТП

За последние сутки в столице Татарстана произошло 186 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились одно столкновение и наезд на пешехода. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшее воскресенье в городе задержали четыре водителя, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у шести человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили четырех горожан.

Фото: Максим Платонов

Недавно в столице РТ 24-летний водитель Volkswagen сбил 13-летнюю девочку. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.



Диана Жиленкова