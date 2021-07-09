«Татнефть» рассматривает возможность строительства установки РМБ в Казахстане

На днях Казахстан предложил «Татнефти» строительство установки резиномодифицированного битума (РМБ) на своей территории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в отрасли.



Сейчас ПАО «Татнефть» изучает такую возможность. Речь идет об установке, аналогичной той, которую построят на площадке НПЗ «ТАНЕКО».

«Татнефть» и венгерская MOL Group начали строительство установки на НПЗ «ТАНЕКО» 7 июля. Проектная мощность РМБ за сезон составляет 25 тысяч тонн. Запустить ее планируют в середине 2023 года. Объем капитальных вложений оценивается в 1,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле было известно, что ПАО «Татнефть» планирует запустить производство каучука в Казахстане. Соглашение «Татнефть» и АО НК «КазМунайГаз» о базовых условиях взаимодействия по проекту «Бутадиен» подписали в присутствии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова. Стороны подписали меморандум о намерениях по строительству завода по производству дорожного битума. Предполагается, что мощность производства составит 300 тыс. тонн в год.

Маргарита Головатенко