«Татнефтехиминвест-холдинг» проведет 27 января заседание совета директоров
АО «Татнефтехиминвест-холдинг» проведет заседание совета директоров 27 января. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
На заседании обсудят итоги деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за 2021 года, конструкционный пенопласт нового поколения АКРИМИД, опыт СИБУРа в автоматизации и цифровых инструментах.
В начале января акционеры АО «Татнефтехиминвест-холдинг» расширили состав совета директоров компании до 35 человек.
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