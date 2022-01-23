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«Татнефтехиминвест-холдинг» проведет 27 января заседание совета директоров

18:59, 23.01.2022
«Татнефтехиминвест-холдинг» проведет 27 января заседание совета директоров
Фото: tatarstan.ru

АО «Татнефтехиминвест-холдинг» проведет заседание совета директоров 27 января. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

На заседании обсудят итоги деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за 2021 года, конструкционный пенопласт нового поколения АКРИМИД, опыт СИБУРа в автоматизации и цифровых инструментах.

В начале января акционеры АО «Татнефтехиминвест-холдинг» расширили состав совета директоров компании до 35 человек.

Татьяна Леухина
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