Акционеры «Татнефтехиминвест-холдинга» расширили совет директоров до 35 человек

Акционеры АО «Татнефтехиминвест-холдинг» расширили состав совета директоров компании до 35 человек, говорится в сообщении АО, такое решение приняли на внеочередном собрании акционеров 28 декабря 2021 года, сообщает «Интерфакс».



Действующий состав из 26 человек на основании предложений акционеров начнет формировать новый список кандидатов в новый состав в феврале. Уже на заседании в марте или апреле кандидатуры рассмотрят и вынесут их для голосования на годовое собрание акционеров, которое, предположительно, состоится в мае или июне.

Состав совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» расширят, в частности, за счет включения представителей СИБУРа. В совет необходимо включить татарстанских энергетиков и представителей ряда других республиканский предприятий, согласно поручению президента РТ Рустама Минниханова.



Маргарита Головатенко