Верховный суд РТ смягчил приговор по делу о расстреле гендиректора «Водоканала»

Фото: «Реальное время»

В Казани после правок Верховного суда Татарстана вступил в силу приговор по делу о расправе над главой МУП «Водоканал» Григорием Арутюновым в 2004 году. Как выяснило «Реальное время», апелляционная инстанция сочла недоказанным лишь корыстный мотив двух осужденных и скостила им сроки наказания — каждому на месяц.



До 12 лет и 11 месяцев сократился срок колонии строгого режима, к которому в июне 2021-го был приговорен директор ООО «Инсаф» Ирек Ганеев. Вахитовский райсуд Казани согласился с версией обвинения, что именно он выступил организатором преступления против Арутюнова.

Срок наказания одного из лидеров группировки «Квартала» Фарида Галиуллина по этому делу тоже снизился — до 11 лет и 11 месяцев лишения свободы. Правда, с учетом приговора 2008 года один месяц при общем сроке в 25 лет колонии строгого режима роли не играет.

В прениях сторона обвинения просила для четырех фигурантов дела до 19,5 года колонии, однако приговор обжаловали лишь осужденные и их адвокаты — настаивали на оправдании или направлении материалов на пересмотр. Рассмотрение апелляционных жалоб в Верховном суде РТ состоялось в минувшую пятницу, 21 января.



По данным «Реального времени», резолютивная часть решения апелляционной инстанции — исключить из приговора Ганееву и Галиуллину квалифицирующий признак «из корыстных побуждений» при организации и поиске исполнителей убийства Арутюнова — была воспринята защитниками с большим удивлением, поскольку именно корыстный мотив был положен в основу обвинения и приговора.

Согласно итоговому решению Вахитовского райсуда, Арутюнова в феврале 2004-го расстреляли за 10 тысяч долларов — за отказ согласовать ввод в эксплуатацию сети водоотведения и канализации к зданию салона ритуальных услуг на улице Адоратского и создание тем самым помех бизнесу группировки «27-й квартал».

Осужденные намерены оспаривать приговор дальше — в кассационном порядке.