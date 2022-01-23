Леонид Слуцкий оценил игру с польской «Вислой»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги первого сбора в Турции и контрольного матча с «Вислой». Его слова приводит пресс-служба казанского клуба.
— Сегодня очень хорошая игра, хороший, качественный соперник. Не всегда на сборах бывает такая очень цельная игра.
На первом сборе не было ведущих футболистов — Оливера Абильдгора, Хвичи Кварацхелии, Ильи Самошникова, Монтассара Тальби, отметил Слуцкий.
Отвечая на вопрос о планах на второй сбор, тренер заявил, что прежде всего будет смотреть на состояние игроков.
Сегодняшняя игра «Рубина» с «Вислой» завершилась ничьей. В стартовый состав «Рубина» вошли Дюпин, Зотов, Уремович, Тесленко, Ломовицкий, Мусаев, Ин Бом, Хакшабанович, Бакаев, Зуев, Онугха.
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