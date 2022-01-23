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Соцсети: в Казани троллейбус ехал с человеком на крыше

14:58, 23.01.2022
Соцсети: в Казани троллейбус ехал с человеком на крыше
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани троллейбус ехал с человеком на крыше. Видео появилось в социальных сетях.

Автор видео добавил, что транспорт проехал на красный свет. По его словам, инцидент произошел на перекрестке улиц Тукая — Татарстан.

Некоторые пользователи предположили, что на крыше находился кондуктор.

Вчера в Казани произошло смертельное ДТП на улице Кулагина. В результате происшествия погибла пожилая женщина, выходившая из троллейбуса на одной из остановок.

Татьяна Леухина
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