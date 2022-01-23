Соцсети: в Казани троллейбус ехал с человеком на крыше
В Казани троллейбус ехал с человеком на крыше. Видео появилось в социальных сетях.
Автор видео добавил, что транспорт проехал на красный свет. По его словам, инцидент произошел на перекрестке улиц Тукая — Татарстан.
Некоторые пользователи предположили, что на крыше находился кондуктор.
Вчера в Казани произошло смертельное ДТП на улице Кулагина. В результате происшествия погибла пожилая женщина, выходившая из троллейбуса на одной из остановок.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым