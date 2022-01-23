Хамидуллин: «всех врачей после мединститута я бы пропускал через поликлинику»

Фото: Максим Платонов

Главный внештатный детский специалист по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению Минздрава Татарстана Айдар Хамидуллин поделился воспоминаниями о работе в детской поликлинике №2. Он рассказал о случае, связанном с группировкой «Тяп-Ляп».



По его словам, в первый год работы к нему на прием пришли родители с маленьким ребенком, у которого все лицо было в крови. Выяснилось, что преступники пришли на автомобильную стоянку, избили родителей, а ребенка вытащили из коляски и воткнули головой в снег, который был покрыт плотной коркой наста, поэтому ребенку расцарапало лицо и голову.

По словам Хамидуллина, поликлиническую школу необходимо пройти всем молодым докторам без исключения.

— Вот он с дипломом пришел работать в стационар. Там множество врачей. Естественно, сначала его будут контролировать и постоянно бить по рукам: то не трогай, это не трогай. А поликлиника? Ты пришел на прием — и все, работай сам, принимай решения, — рассказал врач.

Более подробно читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова