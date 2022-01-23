Казанский завод современной упаковки оценили в три раза ниже балансовой стоимости

Фото: Максим Платонов

Балансовая стоимость КЗСУ составляет 469,7 миллиона, а оценили его в 138,1 миллиона

Как стало известно «Реальному времени», имущество Казанского завода современной упаковки (КЗСУ), признанного банкротом в августе 2021 года, оценили в 138,1 миллиона рублей. При этом балансовая стоимость составляет 469,7 миллиона.

Так, одноэтажное здание производственно-складского назначения со встроенным двухэтажным офисом площадью 6 739,5 кв. метра оценили в 74,2 миллиона рублей, хотя балансовая стоимость составляет 213,8 миллиона. Расположено оно в Казани по адресу ул. Восстания, д. 100.

Несколько иная ситуация с земельным участком, где располагается завод. При балансовой стоимости в 10,7 миллиона его оценили в сумму, которая почти в четыре раза больше, — 39,9 миллиона.

Рыночная стоимость линии по производству тканого полипропиленового рукава от 300 до 850 мм, по мнению оценщика, составляет 18,7 миллиона. Она включает в себя лентовытяжной комплекс, намотчик, шпулю для бобины, 32 челночных круглоткацких станков, комплекс ламинации и машину нанесения печати. Балансовая стоимость всего этого оборудования более чем в 10 раз выше — 193,6 миллиона.

В сумму в 10 раз меньше балансовой оценили и линию производства тканых полипропиленовых мешков — с 51,5 до 5,2 миллиона рублей. Туда входят машина для продольной резки, конверсионный комплекс, два гидравлических пресса, комплекс вторичной переработки и лабораторное оборудование.

По мнению оценщика, физические и проектные характеристики и особенности месторасположения дают возможность использовать объект только по его текущему назначению. Он сделал вывод, что эксплуатация объекта согласно его назначению экономически целесообразна.

— Оцениваемая недвижимость расположена в городе численностью более 1 миллиона человек, где спрос на производственные помещения достаточно стабилен, следовательно, нет препятствий для осуществления проекта с финансовой точки зрения, — говорится в отчете оценщика.



В конце сентября 2021 года завод уже пытались продать, причем за сумму, отличную от указанных, — 346 млн рублей. На данный момент объявление уже сняли.

Завод открывал Минниханов

КЗСУ зарегистрирован в январе 2011 года. Один из бывших владельцев — Ильгиз Валитов, бывший топ-менеджер ВТБ и директор департамента развития регионов «Внешэкономбанка». В октябре 2016 года Шахтинский городской суд Ростовской области приговорил его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере. Суть дела в том, что в 2007 году «Внешэкономбанк» открыл кредитную линию крупнейшему российскому производителю индейки ООО «Евродон» — этот проект курировал Ильгиз Валитов. Он, по версии следствия, продал за $100 тыс. доли в ООО «Металл-Дон» и ООО «Ирдон», которые фигурировали в данной сделке в качестве обеспечения кредитной линии.

В мае 2016 года, до приговора Валитову, президент Татарстана Рустам Минниханов открыл на тот момент первый в России завод современной упаковки на территории технополиса «Химград».

— Я посмотрел площадку, посмотрел технологию. Самое главное — это импортозамещение. Наше сырье! Поздравляю с этим замечательным событием, — заявил он на открытии.

Убытки и последующее банкротство

Сейчас 100%-ный пакет акций завода принадлежит Алевтине Валитовой, она получила его в июне 2014 года. При этом весь ее пакет находится в залоге у «Промсвязьбанка» — именно он дал деньги на строительство завода. О том, кем она приходится Ильгизу Валитову, официальной информации нет. По данным СМИ, Алевтина и Ильгиз Валитовы женаты.

В 2016 году убыток завода составил 2,6 миллиона рублей при выручке в 171,3 миллиона, в 2017 году он составил 195 миллионов при выручке в 103 миллиона. Прибыль была зарегистрирована только в 2016 году — и всего 362 тысячи рублей при выручке в 319,6 миллиона. За 2020 год завод современной упаковки ушел в минус на 193,6 миллиона.

После этого последовал банкротный иск — в декабре 2020 года КЗСУ получил банкротный иск от ПАО «Национальный Банк «Траст» на 300 с лишним миллионов рублей. Урегулировать ситуацию не получилось, и в апреле 2021 года в отношении завода ввели процедуру наблюдения, а в августе — банкротства.

Дарья Пинегина, фото: Максим Платонов