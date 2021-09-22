Казанский завод современной упаковки продают более чем за 346 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Обанкротившееся ООО «Казанский завод современной упаковки» (КЗСУ) оценили в более чем 346 млн рублей. Объявление о его продаже появилось в сети «ВКонтакте».

В лот входит одноэтажное здание производственно-складского назначения со встроенным двухэтажным офисом общей площадью 6739,5 кв. метров. Оно расположено в Московском районе Казани по ул. Восстания, 100.

Кроме того лот включает в себя земельный участок, на котором расположено здание завода. Его площадь составляет 8 810 +/- 33 кв. метров. В объявлении указывается, что участок можно использовать под промышленную площадку.

Вместе с зданием и земельным участком продаются линия по производству тканого полипропиленового рукава от 300 до 850 мм и линия для производства тканых полипропиленовых мешков.



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В этом месяце «Реальное время» выяснило, что владелица обанкроченного завода упаковки Алевтина Валитова требует с собственного предприятия более 417 млн рублей. Заявление о включении этой суммы в третью очередь реестра требований кредиторов она подала в Арбитражный суд Татарстана в начале сентября. Там указано, что она выдавала КЗСУ целевые и беспроцентные займы с марта 2017 по март 2020 года.



В 2016 году убыток завода составил 2,6 миллиона рублей при выручке в 171,3 миллиона, в 2017 году он составил 195 миллионов при выручке в 103 миллиона. Прибыль была зарегистрирована только в 2016 году — и всего 362 тысячи рублей при выручке в 319,6 миллиона. За 2020 год завод современной упаковки ушел в минус на 193,6 миллиона.



В итоге в декабре 2020 года КЗСУ получил банкротный иск от ПАО «Национальный Банк «Траст» на 300 с лишним миллионов рублей. Урегулировать ситуацию не получилось, и в апреле 2021 года в отношении завода ввели процедуру наблюдения, а в августе — банкротства. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина