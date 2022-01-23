Нападающий «Ак Барса» Линдхольм: «План заключался в том, чтобы провести один год в России»

30-летний нападающий казанского «Ак Барса» Пер Линдхольм рассказал о продолжении карьеры.

Игрок сборной Швеции заключил однолетний контракт с «Ак Барсом» в мае 2021 года. Прошедший сезон швед начинал в НХЛ в составе «Бостон Брюинз», но после первого проведенного матча вернулся на родину.

— План всегда заключался в том, чтобы провести один год в России, и сейчас я продолжаю его придерживаться, — сказал он (цитата по "Чемпионату").

Фото: skellefteaaik.se

В этом сезоне хоккеист провёл 29 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+7».