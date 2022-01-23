«Рубин» проведет контрольный матч с «Вислой»: стартовый состав казанцев

Футбольный клуб «Рубин» проведет второй контрольный матч зимних тренировочных сборов в турецком городе Белек. Казанцы сыграют с польской «Вислой». Этим матчем завершится первый турецкий сбор. Матч стартует в 11.00 мск.

В стартовый состав «Рубина» вошли Дюпин, Зотов, Уремович, Тесленко, Ломовицкий, Мусаев, Ин Бом, Хакшабанович, Бакаев, Зуев, Онугха.

Недавно сообщалось, что игроком казанского «Рубина» стал 23-летний нападающий Виталий Лисакович. Контракт подписан на три с половиной года. Лисакович является чемпионом Беларуси (2019/20) и обладателем Кубка России (2021).



Недавно казанский клуб решил отправить нападающего Ивана Игнатьева в дубль команды после поединка против воронежского «Факела» (4:4).

Диана Жиленкова