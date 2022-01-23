В Иннополисе технопарк имени Попова заполнен на 95%

Фото: Василий Иванов (архив)

В Иннополисе технопарк им. Попова заполнен на 95%, остальные 5% остаются забронированными. А технопарк им. Лобачевского заполнен на 87%. Об этом рассказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.



По его словам, в общей сложности ведут деятельность более 300 компаний, из них 125 резидентов, 48 партнеров и 130 стартапов.

— Стартапы — очень важная составляющая. Они, может быть, не так много дают в деньгах, но создают ту самую среду и имеют очень необычный темп роста, то есть они или умирают, или растут по вертикальной линии вверх, — рассказал вице-премьер РТ в программе «Интервью без галстука».



Вчера Шайхутдинов заявил, что в Иннополисе закончилось жилье. Это порядка двух тысяч арендных квартир в многоквартирных домах и 350 квартир в таунхаусах. Речь идет о коттеджных поселках «Зион-1» и «Зион-2».

Диана Жиленкова