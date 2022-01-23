Главком ВМС ФРГ подал в отставку

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку. Соответствующее заявление размещено на сайте Бундесвера.

Отмечается, что Шенбах попросил освободить от исполнения текущих обязанностей федерального министра обороны. Просьба была удовлетворена. Как подчеркнул военачальник, этот шаг необходим для того, чтобы избежать дальнейшего ущерба флоту Германии, Бундесверу и прежде всего ФРГ.

Временно обязанности Шенбаха будет исполнять его заместитель, контр-адмирал Ян Кристиан Каак, передает ТАСС.

Ранее военачальник выступил с мнением, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. Такое заявление вызвало раздражение в Минобороны и МИД ФРГ. Затем Шенбах отметил, что он высказал лишь личное мнение, а не позицию правительства.

Диана Жиленкова