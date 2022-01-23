В Черном море на танкере с российским экипажем вспыхнул пожар

В Черном море на танкере Almuntazah произошел пожар. На судне находился российский экипаж, его эвакуировали.

Как сообщили в экстренных службах, возгорание произошло ночью, когда танкер находился в пяти километрах от мыса Железный рог. Само же судно принадлежит Великобритании. На нем находится свыше 700 тонн мазута.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Граждан РФ эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии. Возгорание потушили, танкер находится на якорной стоянке, передает «РИА Новости».

Осенью в Иркутской области на нефтяном танкере произошел взрыв. В результате взрыва паров нефтепродуктов пострадали два человека.

Диана Жиленкова