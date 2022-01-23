Американский врач назвала основной симптом заражения штаммом «омикрон»
О заражении штаммом «омикрон» может свидетельствовать боль в горле. Об этом рассказала комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.
По ее словам, это наиболее распространенный симптом, который может прогнозировать положительный тест на COVID-19. Специалист отметила, что в целом о заражении вирусом могут свидетельствовать симптомы гриппа или простуды, передает «РИА Новости» со ссылкой на NBC Chicago.
Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров допустил, что пандемия COVID-19 может завершиться уже к лету. Сейчас фиксируется большой рост числа зараженных, но больницы не переполнены. Это свидетельствует о том, что распространяющийся штамм «омикрон» не такой тяжелый, как «дельта».
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